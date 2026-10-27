Antalya Kekova açıklarında tespit edilen: O dev keşif tarihi baştan yazıyor…

Sığınacak bir koy arayan denizciler, Kekova'nın kayalık adaları arasına sığınmaya çalışırken kontrolü kaybetti. Geminin dev dalgalarla kayalara çarparak parçalandığı ve içindeki mürettebatla birlikte derin sulara gömüldüğü düşünülüyor. Gemide taşınan şarap, zeytinyağı veya reçine dolu devasa testiler ise kayalıklardan aşağı saçılarak bugüne kadar korundu. Bu keşfi bu kadar benzersiz kılan en temel unsur, MÖ 3. binyıldaki deniz ticaretine dair bilgilerimizin son derece kısıtlı olmasıdır. Kekova batığı, Gize Piramitleri'nin yükseldiği ve görkemli firavunların hüküm sürdüğü o altın çağda, Akdeniz'de sanılanın çok ötesinde uluslararası bir ticaret ağının var olduğunu kanıtlıyor.