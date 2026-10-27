Beklenmedik besin kaynağı oldu Anadolu'da her daim ama dünyada yeni keşfedildi...

Anadolu'nun geleneksel lezzetlerinden biri olan ve özellikle Antalya, Konya ve Isparta'da yıllardır tüketilen termiye, yüksek protein içeriğiyle yeniden gündemde. Acı bakla veya tirmis olarak da bilinen bu besin, bitkisel protein arayışındaki gıda sektörünün dikkatini çekiyor. Lif ve mineral bakımından da değerli olan termiye, geleceğin alternatif protein kaynakları arasında gösteriliyor.