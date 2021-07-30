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Gündem Selçuk Bayraktar'dan mahalle yanarken saçını tarayan Cumhuriyet'e tokat!
Gündem

Selçuk Bayraktar'dan mahalle yanarken saçını tarayan Cumhuriyet'e tokat!

Çok sayıda ilimizde çıkan yangınlara karşı İHA'larla mücadeleyi görmezden gelen Cumhuriyet paçavrası 'İHA'lar nerede?' deyip Selçuk Bayraktar'ı hedef aldı. Yanan mahallenin saçını tarayan rolünü üstlenen Cumhuriyet'e Bayraktar ise tokat niteliğinde cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 15:50:00 -
Selçuk Bayraktar'dan mahalle yanarken saçını tarayan Cumhuriyet'e tokat!

Cumhuriyet Gazetesi, Türkiye'nin farklı noktalarında peş peşe çıkan orman yangınlarıyla mücadelede İHA'ların kullanılmasını görmeyip Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı hedefe koydu. Cumhuriyet, "Yangının çıktığı saatlerde İHA'lar neredeydi?" başlığını attı. Oysa yangınlara müdahalede dokuz adet İHA aktif olarak kullanıldı.

Türkiye'nin farklı noktalarında 28 Temmuz'dan bu yana toplam 71 orman yangını çıktı. Büyük hasara yol açan ve kimi yerlerde yerleşim yerlerine de ulaşan yangınlara müdahalede tüm imkanları seferber edildi.

Dünya medyasının manşetlerinden düşürmediği Türk İHA'ları da yangınla mücadelede yoğun olarak kullanıldı. Yetkililer, 9 adet İHA'nın aktif olarak alevlerin söndürülme çalışmalarında kullanıldığı bilgisini paylaştı.

Yangını bırakıp İHA'ları hedef aldılar

Buna rağmen bir kesim İHA'ların kullanımını görmeyip, Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar'ı hedefe koydu. Cumhuriyet "Yangının çıktığı saatlerde İHA'lar neredeydi?" başlığını attı.

Selçuk Bayraktar paylaşmıştı

Yangınlarla mücadele sürerken Bakan Bekir Pakdemirli Manavgat'taki yangına ilişkin İHA'dan gelen son bilgilerle durum değerlendirmesi gerçekleştirmişti.

Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından bu gelişmeyi alıntılayıp "Manavgat'ta ciğerimiz yanıyor. Bayraktar TB2 İHA'larımız Yeşil Vatan'ın korunması için de gökyüzünde göreve devam ediyor" mesajını paylaşmıştı.

Selçuk Bayrak'tan Cumhuriyet'e tokat

Cumhuriyet'e tepki gösteren Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından "Birileri yakmanın, biz korumanın derdindeyiz... Şu anda 6 BayraktarTB2, ekibimizle birlikte 7/24 görevinin başında. 2020'de 345, son 60 günde ise 86 yangını henüz başlangıç aşamasında tespit etti. Biz ormanları korumak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ya siz?" diye yazdı.

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Yorumlar

Mehmetçik

Bu cumhuriyet gibi sözcü gibi yunan ermeni artıklarıyla mücdele değil savaşmalıyız artık durum bu
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Oğuzhan Öztürk

SİHA ların nerede olduğunun hesabını soracağına millet yangında can verirken CHP liler hangi restoranlar da kafa çekiyor hangi meyhanede dansöz oynatıp seyrediyorlardı sen bunun hesabını ver. SİHA lara dil uzattığınız kadar birazda emperyalist batı ülkelerine dil uzatsanız adam gibi namuslu bir solcu olurdunuz.  
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