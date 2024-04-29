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Teknoloji Selçuk Bayraktar'dan KIZILELMA paylaşımı: Bu yoldan dönmeyeceğiz
Teknoloji

Selçuk Bayraktar'dan KIZILELMA paylaşımı: Bu yoldan dönmeyeceğiz

Yeniakit Publisher
2024-04-29 02:00:00 -
Selçuk Bayraktar'dan KIZILELMA paylaşımı: Bu yoldan dönmeyeceğiz

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin yerli ve milli ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Bayraktar, resmi X hesabından yaptığı paylaşıma, "Yolumuzdan dönmeyiz" notu düştü.

'Karalamalar ne kadar alçakça olursa olsun biz bu yoldan dönmeyeceğiz'

Bayraktar, "Kızılelma, havacılıktaki dünyanın geleceğini ifade ediyor. Karalamalar ne kadar alçakça olursa olsun biz bu yoldan dönmeyeceğiz ve semalarımızda tam bağımsız ve hür olana kadar bizim mücadelemiz devam edecek." dedi.

 

 

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