Selçuk Bayraktar'dan KIZILELMA paylaşımı: Bu yoldan dönmeyeceğiz
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin yerli ve milli ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA ile ilgili bir paylaşım yaptı.
Bayraktar, resmi X hesabından yaptığı paylaşıma, "Yolumuzdan dönmeyiz" notu düştü.
'Karalamalar ne kadar alçakça olursa olsun biz bu yoldan dönmeyeceğiz'
Bayraktar, "Kızılelma, havacılıktaki dünyanın geleceğini ifade ediyor. Karalamalar ne kadar alçakça olursa olsun biz bu yoldan dönmeyeceğiz ve semalarımızda tam bağımsız ve hür olana kadar bizim mücadelemiz devam edecek." dedi.
Yolumuzdan Dönmeyiz! ????????✈️— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) April 28, 2024
We won’t stop moving forward!
HEDEF #KIZILELMA ✈️????????
???? https://t.co/6p9AcsN1Ky#MilliTeknolojiHamlesi ???????????? pic.twitter.com/Ce2zhoC1tR
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