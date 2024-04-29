Selçuk Bayraktar'dan KIZILELMA paylaşımı: Bu yoldan dönmeyeceğiz

Bayraktar, resmi X hesabından yaptığı paylaşıma, "Yolumuzdan dönmeyiz" notu düştü.

'Karalamalar ne kadar alçakça olursa olsun biz bu yoldan dönmeyeceğiz'

Bayraktar, "Kızılelma, havacılıktaki dünyanın geleceğini ifade ediyor. Karalamalar ne kadar alçakça olursa olsun biz bu yoldan dönmeyeceğiz ve semalarımızda tam bağımsız ve hür olana kadar bizim mücadelemiz devam edecek." dedi.