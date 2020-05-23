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Teknoloji

Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran AKINCI paylaşımı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından AKINCI TİHA belgeseli için tarih verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 16:37:00 -

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA belgeselinin için tarih verdi. Bayraktar, yaptığı paylaşımda, "Herkes güç vermeye hazır mı? #AkıncıBelgeseli yarın saat 20.23'de Baykar YouTube kanalında!" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

idris araç

Başarılarınızın devamını dilerim Rabbim sizi iki cihanda da aziz eylesin. Ölene kadar yanındayız. Bu memleketin sizlere ihtiyacı var Yolunuz açık olsun Allah yar ve yardımcınız olsun.
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vedat uşaklıgil ataseven

CHP İKTİDARA GELİRSE İLK İPTAL EDİCEGİ PROJELER SİHA PROJELERİ OLUCAK....
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