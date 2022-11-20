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Teknoloji Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran açıklama: O sınırı aştık
Teknoloji

Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran açıklama: O sınırı aştık

Türkiye'nin ilk milli S/İHA sistemi Baykar Bayraktar TB2'nin mimarı, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Kızılelma'yla ilgili paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 22:34:00 -

Baykar’ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma’nın ilk Otomatik Taksi ve Koşu Testi başarıyla tamamlandı.

Bayraktar açıkladı

Tarihe geçen teste ilişkin açıklama yapan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, ''Hedefimiz ilk koşu testi olduğundan biraz daha düşük hızlarda koşmaktı ama o sınırı da aştık. Allah'a şükür başarılı bir şekilde ilk otomatik taksi koşu tesitini Kızılelma başarıyla tamamladı.'' ifadelerine yer verdi.

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Teknoloji

Türkiye'nin ilk insansız yerli savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'dan büyük başarı! Testler tamamlandı ilk uçuş 2023'te

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Yorumlar

Aydın

Seni yaratana kurban olayım. Alnından öpüyorum. Sana güç verenlerden Allah razı olsun.

Yolcu

Maşallah aslan parçası
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