Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran açıklama: O sınırı aştık

Baykar’ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma’nın ilk Otomatik Taksi ve Koşu Testi başarıyla tamamlandı.

Bayraktar açıkladı

Tarihe geçen teste ilişkin açıklama yapan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, ''Hedefimiz ilk koşu testi olduğundan biraz daha düşük hızlarda koşmaktı ama o sınırı da aştık. Allah'a şükür başarılı bir şekilde ilk otomatik taksi koşu tesitini Kızılelma başarıyla tamamladı.'' ifadelerine yer verdi.