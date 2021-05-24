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Aktüel Selçuk Bayraktar'dan hava aracı bakım teknisyenlerine vefa!
Aktüel

Selçuk Bayraktar'dan hava aracı bakım teknisyenlerine vefa!

Yerli ve milli imkanlarla ürettiği İHA ve SİHA’larla Türkiye’yi farklı bir konuma getiren Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile Hava Aracı Bakım Teknisyenleri’nin 24 Mayıs uçak teknisyenleri gününü kutladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 13:36:00 -
Selçuk Bayraktar'dan hava aracı bakım teknisyenlerine vefa!

 yeniakit.com.tr  Ankara 

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, havacılık sektörünün görünmez kahramanları olarak bilinen Hava Aracı Bakım Teknisyenlerinin 24 Mayıs Uçak Teknisyenleri Günü’nü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla kutladı.

Bayraktar mesajında, “Hava araçlarımızın bakımı ve gökyüzündeki emniyeti için bizlerle birlikte emek veren, ter döken, sahadaki en büyük destekçilerimiz olan hava aracı bakım teknisyenlerimizin 24 Mayıs #UçakTeknisyenleriGünü kutlu olsun!” ifadelerini kullandı.

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