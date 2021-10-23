Selçuk Bayraktar'dan duygusal paylaşım: Bu dünyadan bir AKINCI fırtına gibi geldi geçti

Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, geçtiğimiz günlerde vefat eden babası Özdemir Bayraktar'la ilgili duygusal bir paylaşımda bulundu.

Bir süredir kalp rahatsızlığı olan Türk İHA ve SİHA'ların fikir babası Özdemir Bayraktar, 18 Ekim pazartesi günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Türkiye'ye savunma sanayinde çağ atlatan Bayraktar'ın vefatı her kesimden insanı yasa boğdu.

Bayraktar: Bu dünyadan bir AKINCI fırtına gibi geldi geçti!

Selçuk Bayraktar vefat eden babasının ardından sosyal medya hesabından bugün bir paylaşımda bulundu. Özdemir Bayraktar'ın hayatına ilişkin bir videoya yer veren Selçuk Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

Bu dünyadan bir #AKINCI fırtına gibi geldi geçti!