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Gündem Selçuk Bayraktar'dan duygusal paylaşım: Bu dünyadan bir AKINCI fırtına gibi geldi geçti
Gündem

Selçuk Bayraktar'dan duygusal paylaşım: Bu dünyadan bir AKINCI fırtına gibi geldi geçti

Selçuk Bayraktar, Türk İHA ve SİHA'ların öncüsü olan babası Özdemir Bayraktar'ın vefatının ardından sosyal medya hesabından "Bu dünyadan bir AKINCI fırtına gibi geldi geçti" paylaşımında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 20:26:00 - 2021-10-23 20:33:54

Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, geçtiğimiz günlerde vefat eden babası Özdemir Bayraktar'la ilgili duygusal bir paylaşımda bulundu.

Bir süredir kalp rahatsızlığı olan Türk İHA ve SİHA'ların fikir babası Özdemir Bayraktar, 18 Ekim pazartesi günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Türkiye'ye savunma sanayinde çağ atlatan Bayraktar'ın vefatı her kesimden insanı yasa boğdu. 

Bayraktar: Bu dünyadan bir AKINCI fırtına gibi geldi geçti!

Selçuk Bayraktar vefat eden babasının ardından sosyal medya hesabından bugün bir paylaşımda bulundu. Özdemir Bayraktar'ın hayatına ilişkin bir videoya yer veren Selçuk Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

Bu dünyadan bir #AKINCI fırtına gibi geldi geçti!

 

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