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Teknoloji

Selçuk Bayraktar yeni hedefini duyurdu

Türkiye'nin ilk milli SİHA'sını üreten Baykar Genel Müdürü Selçuk Bayraktar, yeni rekorun 1 milyon saat olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 15:35:00 -
Selçuk Bayraktar yeni hedefini duyurdu

Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA'sı Bayraktar TB2, 200 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı.

Bu başarıyı Twitter hesabından açıklayan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yeni hedefini, "Darısı 1.000.000 inşallah" diyerek duyurdu. Paylaşımına onbinlerce beğeni yağdı.

Türkiye'nin milli SİHA sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olan Bayraktar TB2, 2014'te TSK'nın envanterine girdi. 2015'te silahlandırılan insansız hava aracı, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor.

Şu anda envanterde bulunan 110 Bayraktar TB2 SİHA, güvenlik güçleri tarafından 2014'ten beri yurt içi ve dışında terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor.

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Yorumlar

Ömer

Mükemmel Harika inşallah daha iyisi olur elinize kolunuza sağlık. Dosta güven düşmana korku salınacak . Terörün kökü kazınacak . İnşallah emeği geçenlerden Allah razı olsun.
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enver

Sayın bayraktar siz iha ları sihaları birmilyon saat uçurma amacındasınız...bazı neydüğü belirsiz gayri milli şahıslarda size birmilyon iftira atma amacındalar...Allah yardımcı olsun size ve sizin gibi vatanına milletine hizmet etme gayreti içinde olanlara
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