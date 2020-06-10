Selçuk Bayraktar yeni hedefini duyurdu

Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA'sı Bayraktar TB2, 200 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı.



Bu başarıyı Twitter hesabından açıklayan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yeni hedefini, "Darısı 1.000.000 inşallah" diyerek duyurdu. Paylaşımına onbinlerce beğeni yağdı.



Türkiye'nin milli SİHA sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olan Bayraktar TB2, 2014'te TSK'nın envanterine girdi. 2015'te silahlandırılan insansız hava aracı, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor.



Şu anda envanterde bulunan 110 Bayraktar TB2 SİHA, güvenlik güçleri tarafından 2014'ten beri yurt içi ve dışında terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor.