Selçuk Bayraktar tarihi anları paylaştı! KIZILELMA gökyüzüyle buluştu

BAYKAR tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk jet motorlu insansız savaş uçağı, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirildi. Bayraktar Kızılelma, düşman hava unsurlarına karşı hava hava muharebesi icra edebilecek.

Tarihi anları sosyal medya hesabından paylaşan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Daha fazla yerde tutamadık uçtu. Rabbimize şükürler olsun..." açıklamasında bulundu.

Türk havacılık tarihi için bir milat

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "Ülkemiz havacılık tarihi için bir milat, %100 Baykar öz sermayesi ile 2021 yılında başlayan Kızılelma projesinde ilk uçuşumuzu 1 yıl gibi rekor bir sürede tamamladık. Vatanımıza ve milletimize, kalbi Türkiye ile birlikte atan tüm coğrafyalara hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.