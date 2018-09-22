Selçuk Bayraktar: Savaş uçakları insansız olacak

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Milli Teknoloji Hamlesi seminerinde T3 Vakfı Mütevelli Heyeti BaşkanıSelçuk Bayraktar, "Bugün F-35 dediğimiz uçak, üretilen son insanlı savaş uçağı. Bundan sonra hepsi insansız olacak" dedi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde İstanbul Yeni Havalimanı yerleşkesinde düzenlenen TEKNOFEST heyecanı 3'üncü gününde de devam ediyor. Festival kapsamında Milli Teknoloji Hamlesi semineri düzenlendi.

"ÜLKEMİZ VE ECDADIMIZ HAVACILIK ALANINDAN İLKLERİ YAPAN MEDENİYETLERDEN BİRİDİR"

Milli Teknoloji Hamlesi seminerinde havacılık tarihi, milli teknoloji hamlesi ve ülkenin 2023 hedeflerine değinen T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Havacılık tarihimize baktığımızda havacılığın başlangıcı yüz sene öncesine denk geliyor. Dünyada havacılık yeni doğarken ülkemiz ilklerden yine Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ o dönemde yapılan uçaklara ait yüzlerce pilot yetiştirmişlerdir. Ülkemiz ve ecdadımız havacılık alanından ilkleri yapan medeniyetlerden biridir. Cumhuriyetin ilk yıllarında da ciddi bir bu alanda havacılık teknolojisine büyük bir yuva olduğunu görüyoruz ama 1950 yıllarında ise malasef bunların önünün kesildiğini, devamının gelmediğini görüyoruz. Ülkemiz o hızla devam edecek olsa dünyadaki üç uzay gücünden biri olacakken, maalesef kesilmesi ile bunun olmadığını ve inşallah yeniden doğuşunu bu gibi etkinliklerle olacağına inanıyoruz" dedi.

Teknolojik kırılımların çok hızlı yaşandığına değinen Bayraktar, "Bugün yaşadığımız günden 10-20 sene öncesine dönecek olsak hayatımıza ne kadar ciddi anlamda teknolojinin yaptığı değişimleri görebiliriz. Cep telefonu bunun en iyi örneği. Ben dünyanın öbür ucundaki kızımla cep telefonuyla canlı telefon bağlantısı yapabiliyorum. Bütün bunlar teknolojinin hızlı kırılımıyla oluyor ve bunun yanında kırılım hızı günden güne artıyor. Bu kırılım noktalarını özellikle bir alanda geriysek iyi yakalamamız lazım. Bugün var olan teknolojileri değil de belki geleceğe odaklanarak o paradigma değişimi dediğimiz noktalara bugünden hazırlanırsak o yarışta her zaman geri kalacağız anlamına gelmiyor en öne geçme şansımız da olabiliyor" ifadelerini kullandı.

"BUNDAN SONRA ÜRETİLEN SAVAŞ UÇAKLARININ HEPSİ İNSANSIZ OLACAK"

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalarda geleceğin trendlerini konu aldıklarını aktaran Bayraktar, "Bugün yapılan şeyler değil 10 sene sonrasının yarışını gençlere hazırlamaya çalıştık. Bugün F-35 dediğimiz uçak, üretilen son insanlı savaş uçağı. Bundan sonra hepsi insansız olacak" dedi.

"MİLLİ YAPMAZSAK BİZE AİT OLDUĞUNU SÖYLEYEMEYİZ, VİZYONUYLA YOLA ÇIKTIK"

Milli teknoloji hamlesine de vurgu yapan Bayraktar, "İnsansız hava aracını düşünelim bunun için de pilot ve bunun ötesinde ilave bir sistem, bilgisayar sistemleri yazılımları içeren yüz milyonlarca satır kod. O kodun bir satırı bile size ait değilse bir kere bunun tümüyle size ait ve kullanabileceğiniz anlamına gelmiyor. Savunma sanayi stratejik alanlar değerlendirildiğinde muhakkak yazılımın sizde olması gerekiyor. Geleceğin alanı teknolojinin kırılım noktası ve muhakkak kendimiz milli olarak yapmalıyız vizyonuyla, yani sadece beyniyle değil her kontrol sistemlerini milli yapmazsak bize ait olduğunu söyleyemeyiz vizyonuyla yola çıktık. Biz milli teknoloji hamlesi derken vizyon olacak ki buradaki genç kardeşlerimizin hepsi bu hamleyi gerçekleştirebilecek hamle mecra bulabilsinler" diye konuştu.