Selçuk Bayraktar rakam verdi! Duyan şok oldu

Aksaray'da 'TEKONFEST 2023' roket yarışmasının final etabı yapılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Selçuk Bayraktar açıklama yaptı. Bakan Kacır, "Bir yılın emeği burada birkaç saniyede gökyüzünde buluşuyor. Bu yarışmanın ev sahibi ROKETSAN" dedi. Selçuk Bayraktar ise "3 saniyede ülkemizi öteye taşıyacak gençler çıkacak. Çıktı, binlercesi yetişiyor. Bu çocuklar 1,5 yıl boyunca hayal kurdular, ürettiler ve şu anda tüm milletimizin huzurunda roketlerini teste çıkardılar" diye konuştu.

Aksaray'da Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Roket Yarışması Final Etabı'na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Selçuk Bayraktar açıklamalarda bulundu.

Ev sahibi ROKETSAN

Bakan Kacır, TRT Haber'e yaptığı açıklamada, "Roket yarışmalarına da ilgi yıldan yıla arttı. Kim derdi ki genç Cumhuriyet 100 yaşına adım atacak, Anadolu'da 1000'den fazla takımın başvurduğu roket yarışmaları gerçekleşecek. Bu kırmızıları giydiğim her yıl muazzam bir heyecan hissediyorum. 1 yıl boyunca verilen muazzam bir emek. Gençlerimiz okul hayatı dışında bir proje için 40 saat emek veriyor. TEKNOFEST'in web sitesinde bu projeleri yayınlıyoruz. Bir yılın emeği burada birkaç saniyede gökyüzünde buluşuyor. Bu yarışmanın ev sahibi ROKETSAN. Bir milli değerimiz ROKETSAN." dedi.

Bakan Kacır, CNN TÜRK'e yaptığı açıklamada ise, "30 Ağustos'ta Ankara'da 8. TEKNOFEST'i düzenleyeceğiz. Ankara'da bir ilke imza atacağız. Bu defa sergi alanlarının büyük kısmını TEKNOFEST'ten doğan girişim fikirlerine ayırdık. Bu yarışmalardan kendi girişimlerini kuran ve hedefleyen gençlerle milletimiz buluşacak. Bir girişim yarışmasını bu vesileyle TEKNOFEST'te gerçekleştireceğiz. Tüm milletimizi Ankara'daki TEKNOFEST'e bekliyorum. Zafer Bayramı coşkusunu TEKNOFEST'te birlikte yaşayalım diyorum. Ankara'nın kayıt sayıları İstanbul'un üzerinde gidiyor. Muazzam bir ilgi olacaktır. Kim derdi ki Türklerin ürettiği İHA'lar dünyanın en iyisi olacak. Kim derdi ki Türkler uydularını kendi imkanlarıyla üretip uzaya gönderecekler" ifadelerini kullandı.

Umutlarımızı yeşertiyorlar

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Selçuk Bayraktar TRT Haber'e yaptığı açıklamada, "3 saniyede ülkemizi öteye taşıyacak gençler çıkacak. Çıktı, binlercesi yetişiyor. Aksaray'da Tuz Gölü'nün ortasında neredeyse hiçbir şeyin olduğu yerde bu çocuklar 1,5 yıl boyunca hayal kurdular, ürettiler ve şu anda tüm milletimizin huzurunda roketlerini teste çıkardılar. Atış başarılı da olabilir başarısız da, ama onlar başarana kadar 'asla yılmayacağız' dediler. 1 milyon öğrencimiz yarışmalara başvurdu. Bizim yüzyıllardır unuttuğumuz bilim ve teknolojideki serüvenimizi yeniden inşa etmek için burada yarışıyorlar. Umutlarımızı yeşertiyorlar. O anlamda tüm ekip arkadaşlarımıza, kurumlarımıza, ROKETSAN'a bu milletin evladı olarak şükranlarımı iletiyorum." diye konuştu.

Selçuk Bayraktar CNN TÜRK'e yaptığı açıklamada ise, "Sadece bilim insanları değil geleceğin mimarları, mühendisleri ülkemizi müreffeh kılacak. Sadece karada değil, mavi vatanda, gök vatanda. Gök vatanın da ötesinde uzayda. Ülkemizin egemenliğini, yol haritasını çizecek gençler burada, aramızda. Tuz Gölü'nün ortasında , sıcakta günlerdir burada roketlerini montajlıyorlar 3 saniyelik atış için. Yapılamaz diyenleri yapıyorlar. Roketsan başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza şükranlarımı iletiyorum." dedi.

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Bayraktar, "Ben genç kardeşlerime iddialarını hep yüksek tutmalarını tavsiye ediyorum. Asla doğruluktan, doğru ahlaktan ayrılmasınlar" dedi.