Selçuk Bayraktar paylaştı! "Ver gazı kalk, al gazı in" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Teknofest'in tanıtımı ile ilgili eğlenceli bir video paylaştı.

BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın "#SeyirDefteri 2018 İstanbul. #Teknofest 2018'in perde arkası... Biz de 550 bin katılımcıyı hayal edemedik. #MilliTeknolojiHamlesi'ne destek veren Milletimize saygılarımızla." ifadeleriyle paylaştığı video sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.