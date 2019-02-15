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Selçuk Bayraktar paylaştı! "Ver gazı kalk, al gazı in"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Teknofest'in tanıtımı ile ilgili eğlenceli bir video paylaştı.

15 Şubat 2019 Cuma 10:53

BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın "#SeyirDefteri 2018 İstanbul. #Teknofest 2018'in perde arkası... Biz de 550 bin katılımcıyı hayal edemedik. #MilliTeknolojiHamlesi'ne destek veren Milletimize saygılarımızla." ifadeleriyle paylaştığı video sosyal medyada büyük beğeni aldı.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 10:53
  1. İstanbul
  2. Selçuk Bayraktar
  3. teknofest

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