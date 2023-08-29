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Teknoloji Selçuk Bayraktar paylaştı: Biz hazırız
Teknoloji

Selçuk Bayraktar paylaştı: Biz hazırız

Yeniakit Publisher
2023-08-29 19:12:00 - 2023-08-29 19:25:11

Türkiye'de İHA/SİHA alanında çığır açan BAYKAR'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 'Biz hazırlıklarımızı tamamladık' diyerek sosyal medyadan mesaj verdi.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından TEKNOFEST ile ilgili paylaşımda bulundu. 'Biz hazırlıklarımızı tamamladık' diyen Selçuk Bayraktar herkesi TEKNOFEST'e davet etti.

Selçuk Bayraktar böyle çağrı yaptı:

Selçuk Bayraktar yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında İstanbul'dan sonra Ankara'dayız. Dünyanın en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST'te. Yarın TEKNOFEST başlıyor. Şu anda son hazırlıklar tam gaz devam ediyor. TEKNOFEST yarın ruhuyla buluşacak. Herkesi aile boyu TEKNOFEST'e bekliyoruz." dedi.

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