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Teknoloji Selçuk Bayraktar müthiş gelişmeyi paylaştı! "Türk Havacılığının Altın Çağı"
Teknoloji

Selçuk Bayraktar müthiş gelişmeyi paylaştı! "Türk Havacılığının Altın Çağı"

Yeniakit Publisher
2024-03-14 00:14:00 -

Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI TİHA'nın, Roketsan'ın İHA-122 Süpersonik füzesiyle gerçekleştirdiği başarılı füze atış testini duyurdu. Türk Havacılığının Altın Çağı'na yapılan önemli bir katkı daha!

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI TİHA'nın, Roketsan'ın İHA-122 Süpersonik füzesiyle gerçekleştirdiği füze atış testini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Selçuk Bayraktar müthiş gelişmeyi paylaştı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI'nın İHA-122 füzesiyle gerçekleştirdiği atış testinin görüntülerini "Türk Havacılığının Altın Çağı" başlığıyla X'teki hesabından paylaştı.

Baykar'ın konuya ilişkin X'teki paylaşımında, atış testine ilişkin görüntülere yer verildi. Roketsan tarafından geliştirilen İHA-122 füzesi, yüksek vuruş hassasiyeti, hızlı ateş gücü desteği, düşük/yüksek irtifa yörünge seçeneği ve yüksek manevra kabiliyetine sahip.

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