Selçuk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Mandacı anlayışa karşıyız

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın açıklamaları şöyle; Bu yıl benim anladığım kadarıyla TEKNOFEST milli teknoloji geliştirme kabiliyetini ve ruhunu milletimize aşladı. Milletimiz de buna gördüğümüz kadarıyla inandı. Bir jenerasyon yetişti bir anlamda 6 yılda burada. Buraya 18 yaşında gelen birisi artık 24 yaşında. Bayraktar TB3 bu TEKNOFES'te ilk defa sergilendi.

Deprem nedeniyle İzmir'i ertelemek zorunda kaldık. Ankara'yı 30 Ağustos zaferi nedeniyle Ağustos ayında yapmayı planlıyoruz. Siyasi nedenlerle gündeme gelmek hoş olmuyor tabi. Biz İHA'ları ve SİHA'ları yaptıktan sonra tehditlere maruz kaldık. Batman'da İHA üstümüzü hedef alınmışlardı. İftiralar geldi ve bu sistematik bir hale geldi, bizde bunlara cevap verdik. Havacılık serüvenimiz çelmelere takılıp düştüğü için ve toplumda da öğrenilmiş çaresizlik olduğu için bu artık toplumda kanıksanmış bir şeydi. Biz hep şunu duyduk asla yapmazsınız, asla olmaz dendi. Asla olmaz inancı yerleştirildi. Bir kısımda siyasi polemiklerle de oluyor. Vecihi Hürkuş'un hikayesine baktığınız zamanda bu böyle. O yüzden kendinizi savunmanı gerekiyor. Biz bu festivalleri toplumsal olumasın için düzenledik. TEKNOFEST'in 300 takım kurulmuş. Biz böylesine bir dönüşüm dip dalganın gerçekleşmesini yeni gördük. Gençlerimiz biz yaptık mı en iyisini yapıyor. Dünya tarihinde ilk defa olan şeyle oldu burada. Bir f-16 ile bir İHA ilk defa yan yana uçtu. Biz bir anlamda bir havacılık tarihi de yazmaya başladık. Bu hikayenin devamının gelmesi gerekiyor. Siyasi söylemler de bu işlerin önüne takoz olabiliyor.

Burada 1 milyon öğrenci proje takımı kurdu. Teknolojinin sadece uzay ve teknoloji alanında değil sağılık ve uzaydan tutun robotik kodlamaya kadar en gencinden yaşlısına kadar 300 bin takım kurulmuş. Biz tutup halen daha dışardan gelecek bir şirkete güveneceğiz. Bu anlayış kendi başına mandacı bir anlayış. Mandacı anlayışa karşıyız. Kendi insanımıza güvenelim o nedenle TEKNONEST'i yapıyoruz. Biz tam bağımsımız Türkiye diyoruz. Dışarıya bel bağlamak bize milli teknoloji seferberliği anlayışımıza ters geliyor. Biz bunları dışardan alsaydık Türkiye'nin ne akıncısı ne de Kızılelma'sı vardı. Taşıma suyla değirmen dönüyor mu, senin mühendisin gelişiyor mu? Türkiye'nin niye yerli otomobili üretilir hale geldik. Türkiye Avrupa'nın en büyük otomobil ihracatçısı ama kendi otomobili yoktu. Bu geleceğinin trendini içerin bir anlayışla yapıldı. Bizim de artık kendi markamız var.

Baykar dünya devleri ile yarışan gelirlerinin yüzde 90'nından fazlası ile dünyada benzeri olmayan bir savunma sanayi şirketi. Son yıllara baktığımızda ihracat gelirleri yüzde 80 olan bir firma. Dünyanın her tarafından rekabet ederek kendini ortaya koyan bir bir marka. Türkiye'nin ihracat şampiyonu.

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