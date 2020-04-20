Selçuk Bayraktar ile Ekrem İmamoğlu'nu kıyaslayan Odatv bile ‘pes’ dedi

“İstanbul’un kaybedecek tek bir anı bile yok" sözleriyle seçim edebiyatı yapan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüsü fırsat bilip 11 günlük tatil istemesi Odatv'ye bile "pes" dedirtti.

Bayraktar ile İmamoğlu'nu yan yana koydular

Odatv, ürettiği İHA ve SİHA'larla dünyada ses getiren işlere imza atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar ile gündemi işçi kıyımları, tatilleri, Yenikapı ve antrikot tiyatrolarıyla meşgul eden Ekrem İmamoğlu'nu manşetine taşıdı.

Yanyana koyulan iki manşetin birinde Bayraktar'ın çalışma azmi haberleştirilirken diğerinde ise İmamoğlu'nun tatil isteği ön plana çıkarıldı. Okurlar ise, "Ekrem'in canı yine Bodrum tatili istiyor. Virüs bahane" yorumları yaptı.

İlk 50 günde 14 gün Bodrum tatili

"İstanbul’un kaybedecek tek bir anı bile yok" diyen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun, 50 günlük görev süresinde 2 kez yıllık izin kullanıp 14 gün Bodrum'da tatil yapması büyük tepkilere neden olmuştu.

Türkiye yastayken kayak tatili yapmaya gitti

Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem sonrası CHP'li İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu deprem bölgesini kısa bir süre ziyaret etmiş ve hemen ardından Erzurum'a 'kayak' tatili yapmaya gitmişti. 6,8 büyüklüğündeki depremde 41 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

Vatandaşın canını hiçe saydı

Ölümlere neden olan salgın sonrası Türkiye tüm imkanlarını seferber ederken İmamoğlu, yönetimindeki İBB kar zarar hesabı yaparak İETT, metrobüs ve metro seferlerinde kesintilere gitmişti. Virüsün yayılmasını engelleyek fiziksel mesafinin hiçe sayılmasına neden olan skandal uygulamaların ardından İstanbullular "Vatandaşın canı hiçe sayılır" diyerek tepki göstermişti.