Selçuk Bayraktar gece yarısı duyurdu! "Elvan elvan çiçek açar sabahlar..."
Baykar Genel Müdürü Selçuk Bayraktar, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın yüksek irtifa testini başarıyla tamamladığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı, yüksek irtifa testini başarıyla tamamladı. Sosyal medyadan Akıncı'nın iniş görüntülerini Selçuk Bayraktar paylaştı.
Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), yüksek irtifa testini başarıyla tamamladı.
Sosyal medyada Akıncı'nın uçuş denemesini Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar paylaştı.
Bayraktar, "Akıncı az önce yüksek irtifa testini tamamlayıp dönüp indi.
"Elvan elvan çiçek açar sabahlar... Bugün olmazsa yarın, Bir gün mutlaka..."
" paylaşımını yaptı.