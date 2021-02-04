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Teknoloji Selçuk Bayraktar duyurdu: Seri üretim başladı
Teknoloji

Selçuk Bayraktar duyurdu: Seri üretim başladı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'nın seri üretiminin başladığının müjdesini verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 15:07:00 - 2021-02-04 15:09:43
Selçuk Bayraktar duyurdu: Seri üretim başladı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar katıldığı canlı yayında, "AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı"nın (TİHA) seri üretimiyle ilgili, "Akıncı seri imalata geçti, yakın zamanda teslim olduğunu görebileceğiz" açıklamasında bulundu.

Türk Hava Kuvvetleri'nin yeni yıldızı

İçinde 6 yapay zeka bilgisayarı var. Hem gözlüyor hem karar veriyor. İnsan gözüyle dahi tespit edemediği kara hedeflerini tespit edebiliyor. Havadan bombardıman da icra edebiliyor. İnsanlı savaş uçaklarının yükünü azaltacak nitelikte.

AKINCI TİHA'nın teknik özellikleri

Bayraktar Akıncı TİHA, 40 bin feet irtifaya kadar yükselebiliyor, 24 saat uçuş gerçekleştirebiliyor. Bin 350 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Taarruzi İHA sistemi, taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak. Çok çekirdekli 6 yapay zeka bilgisayarı ile sensörlerden aldığı verileri işleyerek karar verme kabiliyetine de sahip. Bu yapay zeka sistemi Bayraktar Akıncı TİHA'nın daha etkin kullanımını sağlayacak.

Savaş uçaklarının yükünü azaltacak

AKINCI TİHA, havadan bombardıman da icra edebiliyor. Türkiye'de milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılacak Akıncı TİHA, böylece hava hedeflerini de etkisiz hale getirebiliyor. Bu hedefleri yerli hava-hava mühimmatları Gökdoğan ve Bozdoğan ile vuracak. Yerli seyir füzesi SOM ile stratejik hedeflere uzak menzilden taarruz gerçekleştirebilecek.

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