Selçuk Bayraktar duyurdu! AKINCI TİHA'dan gururlandıran başarı

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı "Bayraktar KIZILELMA"nın ilk uçuşu dolayısıyla Baykar tesislerinde bir kutlama etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte A Haber Muhabiri Kerim Ulak’ın sorularını yanıtlayan Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA’nın 15 bin uçuş saatine yaklaştığını söyledi.

Selçuk Bayraktar yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"AKINCI 2019’da ilk uçuşunu yapmıştı. 1.5 sene sonra da göreve başladı. Aradan geçen yaklaşık bir buçuk senede AKINCI 15 bin saatlik uçuş gerçekleştirdi. Ayrıca AKINCI TİHA için 5 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzaladık."

KIZILELMA hakkında da konuşan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Tabi KIZILELMA bizim bu mücadeleye başladığımız 20 sene öncesinden beri hayalimizdi. Nasıl ki medeniyetimizin tarih boyunca hep KIZILELMA’sı olmuş bizim de milli savunma sanayimizi geliştirmede İHA’larımızı ülkemizin tam bağımsız ve güçlü yarınları için geliştirmede hedefimiz işte hedefimiz 6 kiloluk bir uçaktan başladı. Maket uçak boyutunda bir uçaktı. Türkiye’nin ilk robot uçağıydı. TSK’nın envanterine giren ilk ufak bile olsa ilk milli hava aracı olmuş oldu.

KIZILELMA’nın en büyük farkı insansız hava uçağı olması. Bugün itibariyle baktığınızda baktığınız da F-35 veya diğer savaş uçaklarını değerlendirdiğinizde onların sahip olduğu teknoloji farklı. Onlarla rakip olacak bir geleceği barındırıyor. Ama bugün itibariyle hemen uçmuş bir teknoloji prototipinden bunu beklemek pek doğru değil açıkçası. Burada asıl olan bütün geleceğin hava muharebesinin bütün geleceğini barındırıyor. Dünyada artık biz de varız diyor KIZILELMA. Asıl olan budur."