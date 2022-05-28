Selçuk Bayraktar: Dünya yerini bilsin
Baykar Teknoloji lideri ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Baykar Teknoloji lideri ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Selçuk Bayraktar paylaşımında, "Can Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü kutlu olsun. "Dünya Türk'ün gücünü görsün, yerini bilsin." Aşk olsun Azerbaycan, Aşk olsun Türkiye." ifadelerini kullandı.