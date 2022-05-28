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Gündem Selçuk Bayraktar: Dünya yerini bilsin
Gündem

Selçuk Bayraktar: Dünya yerini bilsin

Baykar Teknoloji lideri ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-28 23:04:00 - 2022-05-28 23:04:52
Selçuk Bayraktar: Dünya yerini bilsin

Baykar Teknoloji lideri ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Selçuk Bayraktar paylaşımında, "Can Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü kutlu olsun. "Dünya Türk'ün gücünü görsün, yerini bilsin." Aşk olsun Azerbaycan, Aşk olsun Türkiye." ifadelerini kullandı.

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