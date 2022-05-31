Selçuk Bayraktar 'devrim olacak' diyerek heyecanlandıran haberi duyurdu!

İngiliz Reuters haber ajansına çok önemli açıklamalarda bulunan BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Uzun vadedeki hedefimiz uçan taksi dronelar. Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz. Bunun için yapay zeka temelli daha yüksek düzeyde otonom teknoloji geliştirmemiz gerekiyor. Şehir içi ulaşımda devrim olacak.' diyerek sevindiren gelişmeyi duyurdu.

Selçuk Bayraktar, Reuters haber ajansına çok önemli açıklamalarda bulundu. 12 metre kanat genişliğine sahip olan ve tanklarla topçu sistemlerini lazer güdümlü bombalarla imha etmek üzere saldırmadan önce 25 bin fite kadar yükselebilen TB2, Ukrayna'daki savaşın ilk aşamasında Rusya'nın ezici askeri üstünlüğünün zayıflatılmasına yardımcı olmuştu. Ukrayna'da "Bayraktar Bayraktar" nakaratıyla Rus askerleriyle alay eden milliyetçi bir şarkıya konu olmuştu.

Bayraktar İHA'lar 45 defa gündeme geldi

Bayraktar İHA'ları Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dikkatini çekmiş ve Savunma Bakanlığı, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana kamuoyuna yaptığı açıklamalarda en az 45 defa gündeme getirmişti.

TB2, Ukrayna savaşının yanı sıra Suriye, Irak, Libya ve Karabağ'daki çatışmalarda önemli bir unsur haline gelerek Türkiye'nin küresel savunma ihracat girişimlerine öncülük etmeye başladı.

"Hedefimiz uçan taksi dronelar"

Yeni hedeflerine ilişkin de bilgi veren Bayraktar, "Uzun vadedeki hedefimiz uçan taksi dronelar. Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz. Bunun için yapay zeka temelli daha yüksek düzeyde otonom teknoloji geliştirmemiz gerekiyor. Şehir içi ulaşımda devrim olacak" ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar, öte yandan BAYKAR Teknoloji'nin yılda 200 TB2 ürettiğini de sözlerine ekledi.