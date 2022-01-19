Selçuk Bayraktar'a havlayan profesöre bir kapak daha

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın eğitim aldığı Massachusetts Institute of Technology'de görev yapan fizik profesörü ABD'li Max Tegmark'ın, Bayraktar ile ilgili olarak "Ona burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum" sözlerine Akşam gazetesi yazarı Mustafa Kartoğlu'ndan sert tepki geldi. "Profesör, ABD ve İsrail 'drone'ları için teknoloji geliştiren, ABD ordusundan fon alan üniversitesi ve meslektaşlarından utanmazken, neden Selçuk Bayraktar'dan utandığını söyler?" diye soran Kartoğlu, "Bayraktar'ın yaptığı gibi, utanması varsa utandırıp, kendi işimize bakalım" ifadelerini kullandı. İşte Kartoğlu'nun o yazısı:

"Massachusetts Institute of Technology (MIT), dünyanın en önemli teknik üniversitelerinden biri.

Türkiye'nin yerli mili İHA üreticisi Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın da burslu eğitim aldığı üniversite.

Bayraktar, eğitiminin ardından babası merhum Özdemir Bayraktar'ın baş koyduğu insansız otonom hava araçları teknolojilerini Türkiye'de geliştirmek için yurda döndü.

Bu işler için çok kısa sayılacak bir sürede geliştirilmesine liderlik ettiği İHA ve SİHA'larla Türkiye'nin terörle mücadelesinde, sınır ötesi harekatlarda, Libya ve Azerbaycan'da işgal altındaki bölgelerin kurtarılmasında 'sonucu belirleyen' bir etki yaptı.

Türkiye bu iklimde bu kez bir kamu kuruluşu olan TAI'de bir başka tip İHA olan ANKA'yı da üretti.

Ve her iki ürünü de ihraç etmeye başladı.

Dünya bir süredir, Türk İHA'larının oyun değiştirici rolünü konuşuyor.

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Son haber Alman gazetesi Handelsblatt'ta manşetten yayınlandı. Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmini kullandığı haberde, son 20 yılda Türk savunma şirketlerinin 56'dan 1500'e yükseldiğini, en büyük 100 savunma şirketi arasında Türkiye'den 7 şirket varken, Almanya'dan 3 şirket olduğunu hatırlattı.

'Can sıkıntısını' yansıtan bu kıyaslamayla da yetinmedi, Türk İHA'larından bahsederken 'Katil robotlar gerçek oluyor' başlığını kullandı.

Gazetenin arşivinde, 20 yıldır var olan çok daha çeşitli modellere ve çok daha ağır mühimmata sahip Amerikan veya İsrail İHA'ları hakkında benzer bir haber bulunmuyor!

Gazete bir de Selçuk Bayraktar'ın mezun olduğu MIT'den 'duruma göre yorum verecek' bir profesör de buldu: Max Tegmark.

Tegmark, gazetenin başlığıyla tutulan çanak soruya, "Bayraktar'a burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum" dedi.

Bayraktar da sosyal medya üzerinden cevap verdi ve Karabağ Harekatı'na işaret ederek, "İsmini ilk defa duyduğum sözüm ona bir akademisyen, "Selçuk Bayraktar'a eğitim verdiğimiz için utanıyoruz› demiş. Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır. Biz topraklarımızı geri aldık. Bundan da ancak gurur duyarız!" dedi.

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MIT'deki özgeçmişine göre Tegmark, İsveç kökenli bir evren bilimci (kozmolog).

Google Scholar'da iyi bir puanı var.

Konumuz bilimsel kariyeri değil.

Ama 'etik' düzeyi!

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Zira halen çalıştığı üniversitesi, maaşını -en azından bir kısmını- ABD ve İsrail şirketlerinin 20 yıldır ürettiği silahlı insansız araçların geliştirmesi için aldığı fonlardan ödüyor!

Utanması olan, önce bundan utanmalıydı...

Dünyanın en yaygın İHA/SİHA'larının listesine bakın, sonra onları üreten şirketleri MIT internet sitesinde aratın, karşınıza Çin şirketleri hariç hemen hepsinin MIT ile teknoloji geliştirme ve fon sağlama anlaşmalarını göreceksiniz.

Ben öyle yaptım, gördüm.

Lockheed Martin, General Atomics Aeronautical Systems, Northrop Grumman, Israel Aerospace Industries şirketleri...

Hunter, Gray Eagle, Predator, Reaper, SkyGuardian, Heron İHA/SİHA'ları...

Örneğin, son anlaşmalardan birinde Lockheed Martin, MIT'e 'Tohum Fonu' sağlıyor.

Türkçesi, teknolojiye 'topraktan giriyor'...

Hedef alanları 'otonom sistemler ve robotik, insan/makine takım çalışması' teknolojileri geliştirmek.

Daha yüksek hızlı ve çoklu görev kabiliyetlerine sahip hava araçları üretebilmek.

Proje, MIT öğretim üyeleri ve öğrencileri için İsrail, Almanya ve başka ülkelerde işbirliği, araştırma ve stajlar içeriyor.

Projeyi yönetenler arasında Türk bilim insanları da var.

Araştırmalardan bazılarını kim destekliyor dersiniz?

MIT sitesinde bu bilgiler de var: ABD ordusu...

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Kozmolog profesör, ABD ve İsrail 'drone'ları için teknoloji geliştiren, ABD ordusundan fon alan üniversitesi ve meslektaşlarından utanmazken, neden Selçuk Bayraktar'dan utandığını söyler?

Bayraktar'ın yaptığı gibi, utanması varsa utandırıp, kendi işimize bakalım.

Herkes kendi kendini yemekte özgür olmalı!"