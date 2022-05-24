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Gündem Selçuk Bayraktar, Bakü'de o isimle görüştü
Gündem

Selçuk Bayraktar, Bakü'de o isimle görüştü

Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiyev ile bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 16:22:00 -
Selçuk Bayraktar, Bakü'de o isimle görüştü

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 26-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için Bakü'de bulunan Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiyev ile görüştü.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır'ın da katıldığı görüşmede, TEKNOFEST hazırlıkları ele alındı

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