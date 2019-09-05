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Selçuk: "(Bağış talebi) Velilerimiz 'vermek istemiyorum' dediğinde 'kaydınızı yapmıyoruz' durumu söz konusu değil, yasal olarak bu mümkün değil."

05 Eylül 2019 Perşembe 10:16
Selçuk: "(Bağış talebi) Velilerimiz 'vermek istemiyorum' dediğinde 'kaydınızı yapmıyoruz' durumu söz konusu değil, yasal olarak bu mümkün değil."
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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 10:16
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