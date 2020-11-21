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Eğitim Selçuk: 31 Aralık’a kadar hiçbir sınav yapılmayacak
Eğitim

Selçuk: 31 Aralık’a kadar hiçbir sınav yapılmayacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Aralık’a kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınavın yapılmayacağını ve sınavlarla ilgili planlamanın salgının seyrine göre gerçekleştirileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 12:36:00 -
Selçuk: 31 Aralık’a kadar hiçbir sınav yapılmayacak

“Öğrencilerimiz, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacak.” diyen Selçuk, şunları söyledi:
“(Uzaktan eğitim) Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda olacak. Destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacaktır.”
Özel Öğretim Kanunu kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki bireysel eğitimlerin yüz yüze gerçekleştirilebileceğini vurgulayan Selçuk, 30 bin tableti 10 gün içinde öğrencilere ulaştırılacağını, 500 bin tableti ise yıl sonuna kadar öğrencilerilere teslim etmiş olacaklarını dile getirdi.

“Merkezi sınavlara hazırlanan öğrenciler için sınav müfredatının uzaktan eğitime uyumlu hale getirilmesiyle ilgili çalışmalar sürmektedir.” diyen Selçuk, sözlerini şöyle tamamladı: “EBA canlı sınıf ve alternatif uygulamaların sistemimize entegrasyonuyla birlikte günlük yaklaşık 2 milyon ders yapabilme kapasitemiz bulunmaktadır. Canlı sınıf ders saatleri ise öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimize ve velilerimize ayrıca bildirilecektir. Yüz yüze eğitime aşamalı geçiş sürecimize en hızlı şekilde yeniden başlamak en büyük temennimizdir.

Aralık ayının son haftasındaki tabloya göre okullarda yüz yüze eğitime aşamalı geçiş planlamamızı ve takvimimizi kamuoyu ile paylaşacağız. Bu süreçte öğretmenlerimiz çalışmalarını uzaktan sürdürecek, uzaktan eğitim için okullardaki bilgisayar ve kamera gibi araçlardan yararlanabileceklerdir.”

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