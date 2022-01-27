Selcan Hatun ne zaman öldü, nasıl öldü?
Selcan Hatun öldü mü? Kuruluş Osman dizisinde yer alan karakterlerden biri olan Selcan Hatun’un diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu. Peki, Selcan Hatun öldü mü? Kuruluş Osman Selcan Hatun öldü mü?
ATV ekranlarında yayımlanan Kuruluş Osman dizisinin 79.bölümünde büyük bir heyecan yaşandı. Diziyi takip edenler ise Selcan Hatun’un ölüp ölmediğini araştırmaya başladı.
Selcan Hatun ne zaman öldü, nasıl öldü?
Kuruluş Osman dizisinin 79.bölümünde Gündüz Bey; Selcan Hatun, Malhun Hatun ve Bala Hatun’u sürgün etti. Sürgün sırasında Bizanslıların saldırısına uğrayan kafilede Selcan Hatun yaralandı. 80.bölüm fragmanında ise Selcan Hatun’un başında Malhun Hatun ile Bala Hatun’un ağladığı görülüyor. Selcan Hatun’un ölüp ölmediği belli değil. 80.bölümde bu konu açıklığa kavuşacaktır.