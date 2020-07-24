Selcan Hatun karakteriyle tanınan Didem Balçın'dan Kuruluş Osman için Ertuğrul Bey açıklaması: Tamer Yiğit ve Ediz Hun...

Diriliş Ertuğrul'un ardından Kuruluş Osman'da Selcan Hatun karakteri ile izleyicinin karşısına geçen Selcan Hatun, yeni sezona ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Didem Balçın, bir muhabirin 'Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey için Tamer Yiğit'in ismi geçiyor? Doğru mudur?' sorusunu yanıtladı.

Balçın yaptığı açıklamada, "Tamer Yiğit ismini ilk kez duyuyorum. Ben de takip ediyorum. Bir ara Ediz Hun çıktı. Daha sonra işte sizin de şimdi söylediğiniz gibi Tamer Yiğit... Biz de merakla bekliyoruz. İsmi sır gibi saklı biraz. Bu konuda hiçbir fikrimiz yok" dedi.