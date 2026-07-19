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Avrupa Selanik'te 10 Bin Türk Yaşıyor Ama Tek Bir Türk Mezarlığı Yok!
Avrupa

Selanik'te 10 Bin Türk Yaşıyor Ama Tek Bir Türk Mezarlığı Yok!

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:

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Selanik'te 10 Bin Türk Yaşıyor Ama Tek Bir Türk Mezarlığı Yok!

Yunanistan'ın ikinci büyük kenti Selanik'te yaklaşık 10 bin Türk'ün yaşadığı ifade edilirken, şehirde Türk toplumuna ait aktif bir mezarlığın bulunmaması dikkat çekiyor. Osmanlı döneminde yüz binlerce Müslüman'ın yaşadığı Selanik'te, bugün Türk ve Müslüman mirasına ait mezarlıkların büyük ölçüde ortadan kalkmış olması tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Yunanistan'ın ikinci büyük kenti Selanik'te yaklaşık 10 bin Türk'ün yaşadığı ifade edilirken, şehirde Türk toplumuna ait aktif bir mezarlığın bulunmaması dikkat çekiyor. Osmanlı döneminde yüz binlerce Müslüman'ın yaşadığı Selanik'te, bugün Türk ve Müslüman mirasına ait mezarlıkların büyük ölçüde ortadan kalkmış olması tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Kentte yaşayan Türk vatandaşları ve Batı Trakya kökenli birçok kişi, cenazelerini defin için farklı bölgelere götürmek ya da ailelerinin bulunduğu yerlere nakletmek zorunda kalıyor. Bu durum, özellikle şehirde uzun yıllardır yaşayan Türk toplumu açısından önemli bir ihtiyaç olarak değerlendiriliyor.

Eleştirilerin odağında ise Atina yönetimi yer alıyor. Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nin din ve vicdan özgürlüğüne ilişkin ilkelerini benimsediğini vurgulamasına rağmen, Selanik gibi tarihi açıdan büyük önem taşıyan bir şehirde Türk toplumuna yönelik mezarlık ihtiyacının karşılanmaması tepki çekiyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde, bu durumun dini özgürlükler ve azınlık hakları açısından yeniden ele alınması gerektiği ifade ediliyor.

Osmanlı döneminde çok sayıda Müslüman mezarlığına ev sahipliği yapan Selanik'te, geçen yüzyıl boyunca yaşanan savaşlar, nüfus mübadelesi ve şehirleşme süreçleri sonucunda bu mezarlıkların büyük bölümü ortadan kalktı. Günümüzde ise kentte yaşayan Türklerin kullanımına açık bağımsız bir Türk mezarlığının bulunmaması, tarihî miras ve insan hakları ekseninde tartışılmaya devam ediyor.

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