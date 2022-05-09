Selanik göçmeni İnce’den Suriyeli düşmanlığı

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Kendileri de göçmen olan siyasilerin muhacir düşmanlığı yaptığını gözler önüne serdiğimiz “Kapımız ‘İdlibli’ye de ‘Selanikli’ye de açık” manşetinin yankıları sürüyor. Ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeli mültecilere karşı nefret dili kullanan Ümit Özdağ’ın Dağıstan göçmeni, Meral Akşener ile Muharrem İnce’nin Selanik göçmeni, Lütfü Türkkan’ın Makedon göçmeni, Yılmaz Özdil’in Girit göçmeni olduğuna vurgu yapılıp “Bu millet sizi de bağrına basmadı mı?” sorusunun yöneltildiği haberimize siyasilerden ilk cevap geldi. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, TV’de katıldığı programda Selanik göçmeni olduğunu kabul ederek “Ama Selanik Osmanlı toprağıydı” savunmasının arkasına saklandı. Bugün vatanımıza sığınan Halepli, İdlibli, Humuslu muhacirlerin de Osmanlı bakiyesi olan topraklardan geldiği gerçeğini unutan İnce, Akit’in manşetine ağır hakaretler etmekten de geri durmadı.

Selanik Osmanlı da Suriye değil mi??

İnce, şunları söyledi: “Bugün bir gazete manşet atmış. ‘Selanikli’ye de İdlibli’ye de kapımız açık... Bunlar gerçekten zırcahil. Ve zekalarında problem olan insanlar. Bu Balkanlarla Suriyelileri aynı kefeye koyan cahillere, hain değillerse eğer şunlara bir anlatayım. İstanbul ne zaman bizim oldu? 1453. Selanik? 1423. Yani İstanbul, Bizans iken, Selanik Türklerin elindeydi. Osmanlı bir Balkan devletidir, Anadolu değil. 1423’te Selanik Osmanlı’nın mülkü. 1453’te İstanbul, 1461’de Trabzon... Dedelerimiz Selanik’e turistik geziye gitmedi. Osmanlı’nın iskan politikası böyleydi, biz buradaydık Karaman’dan, Konya’dan aldı bizi yerleştirdi Selanik’e.”

Rumların mallarına konmuşlar

İnce, tarih ve mantık hatalarıyla dolu konuşmasında hakaretlerine şöyle devam etti: “Sonra orayı kaybedince burada da Yunanlılar vardı, Anadolu’da da Rumlar vardı. Devlet Lozan’da oturdu Yunanistan’la, ‘Sendeki Türkleri bana gönder, bendeki Yunanlıları Rumları sana göndereyim’. Karşılıklı oturdular, arazileri çıkardılar. 100 sene önce benim dedemin dedesi Selanik’te bu tapuları oraya, Yunanlılara bırakmışız. Anadolu’daki Rumlar da tapularını bırakmış, karşılıklı becayiş yapılmış. Bu geri zekalılara sesleniyorum şimdi. Biz Selanik’ten gelirken oradaki tapuları bırakmışız burada karşılığında Rumların yerlerinden mal verilmiş. Suriye’den buraya gelirken İdlib’teki tapularını bize mi veriyorlar?”

İdlib 1516'da fethedildi bay İnce!

Mevcut durumda devletin İdliblilerden tapu almadığını ama savaştan kaçan mağdurlara tapu da vermediği gerçeğini göz ardı eden İnce’nin, göçmen olarak geldikleri Türkiye’de Rumlardan boşalan mülklere kondukları itirafı ise tarihi bir hakikate işaret etmesi bakımından manidar karşılandı. Osmanlı’nın Selanik’i 1423’te fethettiğini söyleyerek Selanikli vasfına “Osmanlılık” katmaya çalışan İnce, İdlib’in de 1516’da Osmanlı himayesine girdiğini ve 1918’e kadar tam 400 sene Türk toprağı olduğu gerçeğine ise kör ve sağır kaldı.

Bunlarda utanma da yok!

Muharrem İnce’ye tepki gösteren Özgür-Der Başkanı Rıdvan Kaya ise, şunları dile getirdi: “Danimarka mültecileri geri göndermek için her yolu denedi ancak beceremedi. Ülkeye aldığın sığınmacıyı savaşın devam ettiği, hayati tehlikenin üst düzey olduğu yere geri gönderen ülkeler uluslararası mahkemelerde yargılanır. İslami açıdan biz bu insanları bir yük olarak değil de bir kardeşimiz olarak görüyoruz. Muhacirliği bizzat yaşamış peygamberin ümmetiyiz. Kimsenin kimseyi kovmaya hakkı yoktur. Bu iktidarı yıpratmak adına yapılan eylemdir. Fakat, Türkiye’de bu kadar ırkçıya rağmen bir o kadar da bu insanlara sahip çıkan bir kesim var. Bu insanlar üretim sektöründe Türkiye’ye destek veriyor. Diğer yandan, muhacirleri göndermek isteyen insanların birçoğu atadan, dededen muhacirdir. İnsanda utanma olmalı. Geçmişte bizim vatandaşlarımız da yurtdışına çalışmaya gitmişler. Bugün oralarda 4-5 milyon Türk nüfusu var.”