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Selamlaşmamak, ruh sağlığını olumsuz etkiliyor! Uzman isim gençleri uyardı

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü’nün bu yılki teması Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı’ olarak belirlendi. Zamanının çoğunu gençlerle geçiren Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi Klinik Psikoloğu Murat Demirci, “Birine selam vermek ona değer vermek anlamına gelir. İnsanların önemsendiğini bilmeleri onları psikolojik ve sosyolojik olarak da rahatlatır. Günümüzde selamlaşmanın azalması ruh sağlığını olumsuz olarak etkiliyor” dedi.

09 Ekim 2018 Salı 12:24
Selamlaşmamak, ruh sağlığını olumsuz etkiliyor! Uzman isim gençleri uyardı

Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi Klinik Psikoloğu Murat Demirci, toplum içinde selamlaşmanın azalmasının birey olarak var olma mücadelesi veren gençleri ruhsal bunalıma sürüklediğini söyledi.

 Gençlerin ruhsal bunalımının altındaki en büyük etkenin ‘var olma’ çabası olduğuna dikkat çeken Demirci, “Dün olduğu gibi bugün de sosyalleşmeye ihtiyacımız var. Kendisine olan özgüven ve saygısını sosyal ağda beğenilmek üzerine kuran insan, ilgi görmediği yerde kendisinin hiçe indirgendiği sanısına kapılabiliyor. Özellikle gençlerde bu durumu bariz olarak gözlemleyebiliyoruz. Gençler takdir edilmek, önemsenmek, anlaşılmak ve değer görmek istiyor. Birey olduğunun ve varlığının fark edilmesini istiyor. Bu birçok insan tarafından yaşanan oldukça yaygın bir problemdir” dedi.

“Selam vermek ikili iletişimi güçlendirir”

Bu sorunun selamlaşmayla çözülebileceğini dile getiren Demirci, “Selam vermek ikili iletişimi güçlendirir. Birine selam vermek ona değer vermek anlamına gelir. Birbirlerine selam verenler mutlu olurlar, değerli hissederler. İnsanların önemsendiğini bilmeleri onları psikolojik ve sosyolojik olarak da rahatlatır. Günümüzde selamlaşmanın azalması ruh sağlığını olumsuz olarak etkiliyor” diye konuştu.

“Beğenilme arzusu dönüşü olmayan yanlış yollara saptırabilir”

Çağın gereksinimi olan internet ve akıllı telefonların gençlerin üzerindeki etkisine de değinen Demirci konuşmasını şöyle bitirdi:

“Gençler sevdiklerinden ve çevresinden beklediği ancak bulamadığı ilgiyi ve sevgiyi bu sanal dünyada arıyor. Bu duyguyu açıkça hissetmek istiyor. Yaptığı bir paylaşımdaki beğeni sayısı arttıkça onun mutluluğu artıyor ancak bu ona gerçek olmayan geçici bir huzur veriyor. Bu beğenilme arzusu onu dönüşü olmayan yanlış yollara saptırabilir. Gençlerle yakından ilgilenmeliyiz ve onları beğendiğimizi takdir ettiğimizi göstermeliyiz. Aileler, ebeveynler ve büyükler olarak dikkat etmeliyiz.”

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 12:24
  1. Psikolog Murat Demirci
  2. Selamlaşmak
  3. Selam vermek
  4. Selamlaşmamak
  5. Ruh sağlığı
  6. olumsuz etkiler
  7. gençlere uyarı

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