  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Selamını almayan doktorun üzerine yürüyüp hastaneyi birbirine kattı!
Sağlık

Selamını almayan doktorun üzerine yürüyüp hastaneyi birbirine kattı!

İstanbul Beylikdüzü'nde bir şahıs, selamını almadığı gerekçesiyle doktorun üzerine yürüdü. Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle şahsın saldırı girişimi durdurulurken o anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 16:24:00 - 2021-11-21 16:30:52
Selamını almayan doktorun üzerine yürüyüp hastaneyi birbirine kattı!

Beydikdüzü’nde bir şahıs, tedavi olmak için gittiği hastanede selamını almadığı gerekçesi ile doktorun üstüne yürüdü. Eşi ve çocuğunun bağırışlarına aldırmayan adamı hastanenin güvenlik görevlileri güçlükle durdurabildi. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Beylikdüzü Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi ve iki çocuğu ile hastanenin acil bölümüne tedavi olmak için gelen bir vatandaş, kendisi ile yeterince ilgilenmediği ve selamını almadığı gerekçesi ile doktorun üstüne yürüdü.

Hastaneyi birbirine kattı

 

O sırada eşi ve çocuklarının bağırışlarına aldırmayan adam hastaneyi birbirine kattı. Hastanenin güvenlik görevlileri ve bazı vatandaşların tartışmaya müdahale etmesi ile olay daha fazla büyümeden son buldu.

Yaşanan o tartışma anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İblisin çocukları şimdi de fabrikaları yakıyor
Gündem

İblisin çocukları şimdi de fabrikaları yakıyor

Terör örgütü PKK’nın şehir yapılanması içinde yer alan ve kendilerini “Ateşin çocukları” olarak adlandıran teröristler, yaz aylarında ormanl..
Kriz büyüyor! FETÖ'cüler Pensilvanya'daki kampı basabilir
Gündem

Kriz büyüyor! FETÖ'cüler Pensilvanya'daki kampı basabilir

Fetullah Gülen'in "zehirlendiği" iddiası üzerine örgüt karargahında hareketli günler yaşanıyor. Son gelişmelerden rahatsız olan FETÖ'cülerin..
Müslüme'nin ailesi jandarma karakolunda
Gündem

Müslüme'nin ailesi jandarma karakolunda

Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da kaybolan ve dün cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan a..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay