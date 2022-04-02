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Medya Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin trafik kazası geçirdi!
Medya

Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin trafik kazası geçirdi!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu aralarında şarkıcı Selami Şahin'in oğlu Fikret Emirhan Şahin'in de bulunduğu 4 kişi yaralandı. Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 09:36:00 -
Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin trafik kazası geçirdi!

Kürşat Ö'nün kullandığı 34 ET 3131 plakalı minibüs, İzmir-İstanbul Otoyolu Turgutlu geçişindeki Hamzabeyli mevkisinde önünde seyreden Mazlum S. idaresindeki 16 AOH 177 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada savrulan araçlar bariyerlere çarptı, kamyonet devrildi.

Minibüs sürücüsü Kürşat Ö. ile yolcular Andreas Rangavis, Celal Gökhan Güldal ve sanatçı Selami Şahin'in oğlu Fikret Emirhan Şahin, ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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