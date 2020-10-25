"Şelaleler ve göller şehri" Düzce sonbaharda doğaseverleri cezbediyor

DÜZCE (AA) - "Şelaleler ve göller şehri" olarak bilinen Düzce, sonbaharda doğa tutkunlarının uğrak noktası oluyor.



Kentin yüksek kesimlerinde bulunan Aydınpınar ile 130 metre yüksekliğinden akan Güzeldere Şelalesi ve 150 çeşit kuşa ev sahipliği yapan Efteni Kuş Cenneti, görsel güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.



Kayın ve gürgen ağaçlarına şelale sesinin eşlik ettiği bölge, renk cümbüşüyle seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Yüksek ağaçların bulunduğu bölgedeki mesire alanları da doğaseverler için spor yapma ve keyifli vakit geçirme imkanı sunuyor.



Son yıllarda yapılan çalışmayla hem ulaşımı kolaylaşan hem de konaklama imkanı bulunan bölge, foto-safari ve doğaseverlerin gözde mekanlarının başında geliyor.