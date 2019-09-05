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Selaları susturmaya çalışan kaymakama hapis

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, darbeye karşı okunan selaları susturmaya çalışan eski Kayseri Hacılar Kaymakamı Yasin Tikdağ, FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

05 Eylül 2019 Perşembe 15:31
Selaları susturmaya çalışan kaymakama hapis

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, darbeye karşı okunan selaları susturmaya çalışan eski Kayseri Hacılar Kaymakamı Yasin Tikdağ, FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, sanık Tikdağ ve avukatı katıldı.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, önceki celse açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını tekrarladığını belirterek, mevcut deliller kapsamında sanığın "FETÖ üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savunma yapan sanık Tikdağ, üzerine atılı olan suçlamaları işlemediğini ve FETÖ üyesi olmadığını savunarak beraatini talep etti.

Sanık avukatının da beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti müzakereye çekildi.

Daha sonra heyetin kararını açıklayan Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oğuz Dik, sanık Tikdağ'ın FETÖ üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum edildiğini bildirdi.

- Selaları susturmaya çalıştı

Sanık Tikdağ'ın yargılanması aşamasında Hacılar İlçe Müftüsü olan Mehmet Özbek tanık olarak dinlendi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Tikdağ'ın kendisini arayarak darbeye karşı okunan selaların susturulması talimatı verdiğini kaydeden Özbek, söz konusu talimatlara uymadığını dile getirdi.

Müftü Özbek'in ifadeleri şu şekilde:

"16 Temmuz saat 01.22'de Kaymakam Yasin Tikdağ beni aradı. Yüksek bir sesle, 'Müftü Bey, ezanlar niye okunuyor? Devlet iş başında, hükümet iş başında, devletin kurumları yerli yerinde duruyor. Ezanı ve dini değerleri niçin bu işe karıştırıyorsunuz? Durdurun.' dedi. Ben, 'Tamam Kaymakamım.' diyerek telefonu kapattım. Kaymakamın vermiş olduğu talimatların yerine getirilmesi adına hiçbir işlem yapmadım."

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:31
  1. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. FETÖ
  3. Hacılar Kaymakamı Yasin Tikdağ

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