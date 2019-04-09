Selahattin Kılıçsallayan'dan gümüş madalya
- Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Selahattin Kılıçsallayan, erkekler serbest stil 65 kilo finalinde Azerbaycanlı Aliyev'e 7-0 yenilerek gümüş madalya aldı09 Nisan 2019 Salı 19:22
İSTANBUL (AA) - Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 65 kiloda mücadele eden Selahattin Kılıçsallayan, gümüş madalyanın sahibi oldu.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyonda erkekler serbest stil 65 kilo finalinde mindere çıkan Selahattin Kılıçsallayan, Azerbaycanlı Hacı Aliyev ile karşılaştı.
Finalde rakibine 7-0 mağlup olan milli güreşçi, gümüş madalya aldı.
Selahattin Kılıçsallayan, ilk maçında Arnavutluk'tan Eriglent Prizreni'yi 12-2, çeyrek finalde Polonyalı Krzysztof Bienkowski'yi 7-1, yarı finalde ise Ukraynalı Vasyl Shuptar'ı 9-6 yenerek finale çıkmıştı.
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