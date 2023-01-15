Selahattin Demirtaş'tan mitng paylaşımı!

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Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Emek ve Özgürlük ittifakı için şarkı bestelediği öğrenildi.

Emek ve Özgürlük İttifakı'nın İstanbul Kartal'da düzenlediği mitingde, Selahattin Demirtaş'ın yazıp bestelediği şarkı çalınırken, Gezi tutuklularının ismi okunup, terörsitbaşı Abdullah Öcalan için tecrit uygulandığı iddia edilerek özgürlüğü istendi.

Sosyal medya hesabından mitingin fotoğraflarını paylaşan Demirtaş, "Duydum ki harika bir miting olmuş. Duydum dediğim, sesiniz geldi. Bugün harikaydınız, hep öyle olacaksınız. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum değerli arkadaşlarım. Lütfen duygularınızı yazın bana, merak ediyorum." dedi.

Selahattin Demirtaş mitingden önce, "Ben de orada olacağım, size bir sürprizim var" ifadelerini kullanmıştı.