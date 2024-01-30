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Gündem Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na tokat! Karısı Başak Demirtaş, DEM Parti'nin İstanbul adayı oldu
Gündem

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na tokat! Karısı Başak Demirtaş, DEM Parti'nin İstanbul adayı oldu

Yeniakit Publisher
2024-01-30 12:59:00 -

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, DEM Parti'ye istediğini kabul ettirdi. Barış Yarkadaş'ın kulis haberine göre Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, DEM Parti'nin İstanbul adayı oldu. Demirtaş'ın yanında Celal Fırat da eş başkan oluyor...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'na gece yarısı kötü haber geldi. Başak Demirtaş'ın Edirne Cezaevi'nden tutuklu bulunan eşi Selahattin Demirtaş'ı ziyareti sonrası yaptığı "DEM Parti'nin İstanbul adayı olabilirim" açıklaması siyaset kulislerini hareketlendirmişti. DEM Parti, Demirtaş ile ilgili kararını verdiği iddia edildi.

DEM Parti İstanbul ve İzmir adayları...

tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, Millet Haber Ajansı Yayın Yönetmeni, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, iletişimci-yazar Ferhat Murat, Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı’na konuk oldu. Barış Yarkadaş, DEM Parti'nin İstanbul ve İzmir'de aday çıkarma kararı aldığını söyledi. İşte Yarkadaş'ın o kulis bilgileri...

Başak Demirtaş'a eş başkan Fırat...

- DEM Parti’nin İstanbul ve İzmir adaylarını söylüyorum, muhtemelen İstanbul’da aday çıkaracaklar orada eş başkanlık sistemi olduğu için orada Başak Demirtaş ve Celal Fırat’ın ismi ön planda. Yüzde 90 ihtimalle DEM Parti aday çıkaracak.

İzmir'e Mardin'li başkan adayı...

- İzmir'de Beritan Güneş'i aday koyuyor. Mardinli bir siyasetçi. İzmir'de çok Mardinli var. DEM Parti seçime damga vurmak istiyor.

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