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Aktüel

Selahattin Demirtaş’ın eşine yönelik yapılan paylaşımda 1 kişi tutuklandı

Sakarya’da, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş’a yönelik paylaşım sonrasında gözaltındaki V.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 15:39:10 -
Selahattin Demirtaş’ın eşine yönelik yapılan paylaşımda 1 kişi tutuklandı

Sakarya’da, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş’a yönelik paylaşım sonrasında gözaltındaki V.M., tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’a yönelik bir kullanıcı tarafından yapılan paylaşım sonrasında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri paylaşımda bulunulması sonrası V.M’yi yakalayarak gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlan V.M., adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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