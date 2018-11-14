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Selahattin Demirtaş'ın davasında karar verildi!

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 2015 yılında bir kamu görevlisine yönelik hakareti nedeniyle açılan davada, görevsizlik kararı verildi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 13:15
Selahattin Demirtaş'ın davasında karar verildi!

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 2015 yılında Van ve Hakkari'de yaptığı açıklamayla kamu görevlisine hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle yargılandığı davada, mahkeme görevsizlik kararı verdi.

İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Sanık avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada, kimlik tespiti yapılan Demirtaş, adresinin sorulması üzerine "Hatırlamıyorum" dedi. Cezaevi dışındaki adresini daha sonra ileteceğini söyleyen Demirtaş, eşinin desteğiyle geçindiğini belirtti.

Talep reddedildi

Müvekkilinin usule ilişkin itirazlarının ardından söz alan avukat Ercan Kanar, daha önce yaptıkları reddihakim taleplerinin kabul edilmediğini anlatarak, "Ancak duruşmanın sonunda yine şahsınız tarafından 'Bu davaya bakmaya çok da hevesli değilim.' şeklinde söz sarf edildi. Bu nedenle hakim olarak bu davadan çekilmeniz gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kanar, öncelikle bu hususta bir karar verilmesini talep ettiklerini dile getirdi.

Mahkeme hakimi de sanık avukatının belirttiği konunun davadan çekilmeyi gerektirecek bir husus olmadığını aktararak, söz konusu talebin reddine karar verdi.

Hakim ayrıca, sanık Selahattin Demirtaş'ın suça konu açıklamaları dolayısıyla Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın da bu dosya ile birleştirilmesine karar verildiğini ifade etti.

Demirtaş'ın suça konu açıklamalarının basın yoluyla işlenmesi nedeniyle "görevsizlik" kararı veren hakim, dosyanın basın suçlarına bakan İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Demirtaş'ın 2015'te yaptığı açıklamalarda eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yönelik ifadeleri nedeniyle "kamu görevlisine hakaret" suçundan hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 13:15
  1. Van
  2. İstanbul
  3. Hakkari
  4. Edirne
  5. Diyarbakır
  6. Selahattin Demirtaş
  7. HDP

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