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Gündem Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş’a Diyarbakır annelerinden çağrı: Sen de oğlunu PKK'dan iste
Gündem

Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş’a Diyarbakır annelerinden çağrı: Sen de oğlunu PKK'dan iste

"Çocuklarım terörist değil" diyerek Selahattin Demirtaş'ın salıverilmesini isteyen annesi Sadiye Demirtaş’a Diyarbakır annelerinden çağrı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 12:28:00 -
Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş’a Diyarbakır annelerinden çağrı: Sen de oğlunu PKK'dan iste

HDP önünde evlat nöbeti tutan annelerden Türkan Mutlu, “Benim oğlum terörist değil, serbest bırakın” diyen Selahattin Demirtaş’ın annesi Sadiye Demirtaş’a çağrıda bulundu. Mutlu, Demirtaş’ın ağabeyi Nurettin Demirtaş’ın da PKK yöneticisi olduğunu hatırlatarak, Sadiye Demirtaş’a “Gelin siz de oğlunuz Nurettin’i PKK’dan isteyin” dedi.

1994’te PKK’nın yan örgütü YCK üyeliğinden 11.5 yıl hapis yatan Nurettin Demirtaş, 2007’de DTP eş genel başkanı oldu; çürük raporu sahte çıkınca askere alındı; tezkereden sonra PKK’ya katıldı.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre; kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Türkan Mutlu, “Selahattin Demirtaş’ın annesi oğlunu istiyor. Madem o da benim gibi annedir, neden Nurettin Demirtaş’ı PKK’dan istemiyor” dedi.

"Dört gözle onun yolunu bekliyoruz"

Bu arada Van’dan 2012 yılında 13 yaşındayken, kaçırılan kızı Şeyma için oturma eylemine katılan Nazlı Sancar, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın geleceği haberini de aldık. Çok sevindik. Dört gözle onun yolunu bekliyoruz. İnşallah o da bizim aramıza gelir” diye konuştu.

Hakkari'de de evlat nöbeti

Hakkari’de terör mağduru aileler, HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyüş düzenleyerek, oturma eylemi yaptı. Kızının 4 kişi tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten Esmer Koç, “HDP neyse PKK da odur. HDP bir telefonla bizim çocuklarımızı getirebilir. Ölene kadar bizler HDP’nin peşindeyiz” dedi.

Selahattin Demirtaş'ın terörist ağabeyi Nurettin Demirtaş

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Yorumlar

Putsavar

hdp ve pkk dan degil chpti+ sapiklarin istemeli herkez. Bu ülkede her tür pisligin tohumunu atan bu zihniyet. sorun sinekler degil bataklik.
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