Selahattin Demirtaş, mektubunda şu görüşlere yer verdi: “Köyler cayır cayır yakılırken barışçıl çözüm istiyorduk. Sokaklarda insanlar enselerinden vurulurken de her gün gencecik insanların cenazeleri kaldırılırken de barış istiyorduk. Şehirlerde bombalar patlarken, dalga dalga toplu tutuklamalar yapılırken de barışı savunuyorduk. Partilerimiz kapatılırken, insanlar coplanırken, gazlanırken, yerlerde sürüklenirken de barıştan vazgeçmiyorduk. Ne hücrelerde vazgeçtik barışı savunmaktan ne de meydanlarda.

Şimdi silahsızlanmaya ve barışa bu kadar yaklaşılmışken ‘Ama bize operasyon yapılıyor, siz halen barış istiyorsunuz!’ diyerek eleştirenler bilmeliler ki barış zaten barış koşullarında istenmiyor. Barış süreçlerinde küçük gibi görünen bir adıma ulaşabilmek için bile çok büyük emekler harcanıyor.

Hukuksuzluklar var hatta diz boyu var. Yine de hiçbir bahaneye, mazerete sığınmadan ‘önce barış’ diyebilmek, önce evlatlarımızın canını korumak en erdemli duruştur. Sürecin ritmini, motivasyonunu bozacak her türlü davranıştan kaçınmak evladı askerde, nöbette, dağda olan, eli yüreğinde olan her ana babaya karşı ahlaki bir zorunluluktur. Gelinen aşama tarihseldir, çok önemlidir, umut vericidir. Bu fırsatı el birliğiyle barışın zaferine dönüştürelim, sonrasında her şeyin daha iyi olması için de hep beraber çalışmaya devam edelim.”