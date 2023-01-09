Selahattin Demirtaş 6'lı masadaki dostlarına sonunda patladı! 'HDP'nin isteği atla deve değil'

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HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Halk TV'den Şirin Payzın'a açıklama gönderdi.

6'lı amsadaki ittifak ortağı dostlarını topa tutan Demirtaş, "HDP bir buçuk yıldır belki de yüzden fazla kez 6'lı masaya çağrı yaptı. 'Gelin konuşalım, tartışalım, ilkeler üzerinde anlaşalım'dedi. Peki Altılı Masa'dan bu çağrılara tek bir resmi yanıt geldi mi? Maalesef hayır." dedi.

Hazine yardımına ilişkin 6'lı masayı eleştiren Demirtaş, "6'lı masanın son toplantısının sonuç bildirgesinde HDP hakkında hazine yardımına bloke konulması kararına dair tek cümle yer aldı mı? Ne yazık ki hayır. 6'lı masa bileşenleri çeşitli partilerle, küçük tarikatın partisiyle bile resmi görüşmeler yapabiliyor ama iş HDP'ye gelince üç maymunu oynuyorlar. Bu yaklaşım tabanımızda, bizde ötekileştirme, hakaret gibi algılanıyor haklı olarak." ifadelerini kullandı.

"HDP ortak adaydan kaçmadı, ki halen de kaçmıyor. Ortak adaydan kaçan, kaçınan 6'lı masadır." diyen Demirtaş, şöyle devam etti:

TBMM'nin üçüncü büyük partisiyle konuşmaktan çekinen veya buna tenezzül bile etmeyen bir muhalefet, Türkiye'ye nasıl demokrasi getirebilir ki? Bence sorun budur ve çözümü de bellidir. HDP'nin talebi atla deve değil, demokrasi ve barış istiyor HDP.