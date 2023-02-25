Sel ve toprak kayması sonucu 57 kişi öldü
Brezilya'nın güneydoğu sahil eyaleti Sao Paulo'da kıyı bölgelerini vuran şiddetli sağanak yağışlardan ölenlerin sayısı 57'ye yükseldi.
Brezilya'nın güneydoğu sahil eyaleti Sao Paulo'da kıyı bölgelerini vuran şiddetli sağanak yağışlardan ölenlerin sayısı 57'ye yükseldi.
Geçtiğimiz hafta başlarında Brezilya'nın en zengin eyaletlerindeki kıyı kasabalarında şiddetli yağışlar heyelanları ve selleri tetikledi.
Sao Sebastiao en fazla kaybın yaşandığı şehir olurken, Sao Paulo eyalet hükümeti konuyla ilgili yaptığı açıklamada, onlarca kayıp olduğu için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Açıklamada, yağışların süreceği aktarıldı. Ayrıca 4 bini aşkın kişinin evlerini ter etmek zorunda kaldığı kaydedildi.