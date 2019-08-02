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Sel sularının içinden timsah çıktı! Köpeğe saldırdı

Hindistan'da aşırı yağışlar sonrası taşan nehir suları, sele neden oldu. Sel sularıyla birlikte nehirden gelen bir timsah, sokaktaki köpeğe saldırdı.

02 Ağustos 2019 Cuma 12:10
Sel sularının içinden timsah çıktı! Köpeğe saldırdı

Hindistan’da yoğun yağışların meydana getirdiği sel sonucunda, şehirde timsah görüldü. Timsahın sokakta bulunan köpeğe saldırma anları sosyal medyada çok sayıda izlendi.

Yoğun yağışların etkili olduğu Vadodara şehrinde meydana gelen sel sonucunda, suda yüzen bir timsahın sokağın ortasında bulunan köpeğe saldırdığı görüldü.

Yaklaşık 3,5 metre uzunluğunda olan timsahın, yoğun yağışlar sonucu Vishwamitri nehrinin taşmasından dolayı şehre kadar geldiği bildirildi. Ayrıca, taşan nehir yüzünden şehirde birçok timsah olabileceği belirtildi. Timsah, daha sonra Yabani Hayat Kurtarma Vakfı (WRT) tarafından kurtarılarak doğal alanına geri götürüldü.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:10
  1. Vishwamitri
  2. Yabani Hayat Kurtarma Vakfı (WRT)
  3. sel
  4. Hindistan

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