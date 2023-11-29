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Yerel Sel suları köprüyü yuttu! Korku dolu anlar anbean kamerada
Yerel

Sel suları köprüyü yuttu! Korku dolu anlar anbean kamerada

Yeniakit Publisher
2023-11-29 21:14:00 - 2023-11-29 21:56:02

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Zeytinli Çayı üzerinde yayaların kullandığı asma köprü, taşkın sularına dayanamayarak yıkıldı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Zeytinli Çayı'nda aşırı yağış nedeniyle yaşanan taşkında yayaların kullandığı asma köprü yıkıldı. Taşkının yaşandığı ilk anlarda köprünün zeminine gelen sular köprünün yıkılmasına neden olurken, o anlar amatör kameraya yansıdı.

Yıkılan köprünün o sırada tedbir amaçlı yaya trafiğine kapatılması bir faciayı önledi.

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