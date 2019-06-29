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Sel felaketinin yaşandığı bölgede arı sokması can aldı

Geçtiğimiz hafta sel felaketinin yaşandığı ve 8 kişinin hayatını kaybettiği Trabzon'un araklı ilçesine bir kişi arı sokması nedeniyle hayatını kaybetti.

29 Haziran 2019 Cumartesi 16:47
Sel felaketinin yaşandığı bölgede arı sokması can aldı

Trabzon'un Araklı ilçesinde arı sokması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Araklı'nın Dul Çamlıca mahallesinde, arılara karşı alerjisi olduğu öğrenilen Fadime Ay hayatını kaybetti. Bahçede dolaştığı sırada arı vurması sonucu fenalaşan Ay, yakınları tarafından Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesini kaldırıldı. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtulamayan 65 yaşındaki Fadime Ay'ın kesin ölün nedeni yapılacak olan otopsi sonrası netlik kazanacak.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 16:47
  1. Trabzon'un Araklı ilçesi
  2. arı sokması
  3. Araklı'nın Dul Çamlıca mahallesi
  4. Fadime Ay
  5. Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi
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