Sel felaketinden fonra Ekrem İmamoğlu nerede sorusu sosyal medyayı salladı
Mega kent İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağışın hayatı felç etmesinin ardından gözler Ekrem İmamoğlu'na çevrildi.17 Ağustos 2019 Cumartesi 16:52
Öğle saatlerinden itibaren İstanbul'u etkisi altına sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Yağışıla birlikte gelen sel felaketi vatandaşı zor duruma soktu.
İstanbul'da birçok tarihi alan sular altında kalırken vapur, tramvay ve teleferik seferleri iptal edildi.
EKREM İMAMOĞLU NEREDE?
İstanbul'da büyük bir sel felaketi yaşanırken gözler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi. İstanbul'daki sel felaketi sonrası ortalarda gözükmeyen Ekrem İmamoğlu'yla ilgili sosyal medyada İmamoğlu Nerede sorusu soruluyor.
İmamoğlu'nun felaketle birlikte sessiz kalması büyük tepki topladı.
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