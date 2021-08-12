  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İzmir'de korkutan yangın
Sel bölgesinden acı haber geldi!
Sel sularına köprü bile dayanamadı! Feci görüntüler
İran'da 4.9 büyüklüğünde deprem!
Yaşam Sel bölgesinden acı haber geldi!
Yaşam

Sel bölgesinden acı haber geldi!

Sinop’un Ayancık ilçesi Babaçay köyünde sel sularına kapıldığı düşünülen vatandaşlar için yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 16:33:00 -
Sel bölgesinden acı haber geldi!

Sinop’un Ayancık ilçesi Babaçay köyünde sele kapıldığı düşünülen kayıpların aranma çalışmalarına devam ediliyor. Çalışmalarda 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Selin en çok etkilediği yerlerden biri olan Ayancık’ta en çok mağduriyetin yaşandığı yerlerden birisi de ilçeye bağlı Babaçay köyü oldu. Köye karayolu ile ulaşım sağlanamadı. Vatandaşlar 2 gündür helikopterle önce Ayancık ilçe merkezine, sağlık durumu kötü olanlar ise Sinop il merkezine tahliye edildi.

1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Selden ilk acı haber de selin en çok etkilediği Babaçay köyünden geldi. Ekipler, sel sularına kapılan 1 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Karayolu ulaşımının kapalı olduğu Babaçay köyündeki kayıp olduğu düşünülen şahısların aranma çalışmaları da aralıksız sürüyor. Bölgede birçok kuruma bağlı ekip arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken selin yıkıp geçtiği Babaçay köyünden kurtarma ve tahliye görüntüleri de gelmeye devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay