Kastamonu, Bartın ve Sinop yaşanan sel felaketlerinin yaralarını sarmaya devam ediyor. Sel bölgelerinde yaşayanlar yüz yüze eğitimin ne zaman başlanacağını, erteleme olup olmayacağını araştırmaya başladı.

Sel bölgelerinde yüz yüze eğitim ne zaman? Kastamonu okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 6 Eylül'de eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili her türlü hazırlığımızı tamamlamış bulunuyoruz" dedi.

Tüm yurtta 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak. İlk dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.